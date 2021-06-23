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Kahta Belediyesi'nden içme suyu açıklaması - Son Dakika

Kahta Belediyesi'nden içme suyu açıklaması

23.06.2021 11:27
Kahta Belediyesi'nden içme suyu açıklaması, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde içme suyu ile ilgili sosyal medyada paylaşılan iddialara karşı Kahta Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü açıklama yaptı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde içme suyu ile ilgili sosyal medyada paylaşılan iddialara karşı Kahta Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü açıklama yaptı.

Kahta Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü, ilçede özellikle çocukların içme suyundan kaynaklı kusma ve ishal şikayetiyle Kahta Devlet Hastanesi'ne başvurduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İshal vakalarındaki artış nedeniyle belediye ve sağlık ekiplerince içme suyundan numuneler alınmış, yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda sağlığa zararlı herhangi bir probleme rastlanmamıştır" açıklaması yapıldı.

Kahta Belediyesi Su İşleri Müdürü Mehmet Yaşar Başaslan, "Kahta ilçesinde içme suyu ile ilgili olarak sosyal medyada ortaya atılan 'özellikle çocukların salgından mı yoksa içme suyundan mı ishal oluyor' iddialarının öğrenilmesinin ardından hem belediye hem de sağlık ekipleri ivedi bir şekilde harekete geçmiştir. İlçemizin farklı bölgelerinden günlük düzenli olarak zaten içme suyu numuneleri alınıyor. Ekipler bu olay üzerine tekrar bir inceleme yaparak ilçenin farklı yerlerinden içme suyu numuneleri aldı. Yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Su temiz ve içilebilir. Zaten bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. İlçemizdeki tüm su kaynaklarında gerekli kontroller günlük yapılıyor. İl ve İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından takip ediliyor. Sürekli tahliller yapılıyor. Bugüne kadar suda herhangi bu sorun bulunmadı. Ayrıca, ekiplerimiz tarafından arıtma tesisinde teknik ekiplerce beraber günlük farklı zaman aralıklarında rutin olarak içme suyu analizi yapmakta ve bunlar raporlanmaktadır. Yapılan tahlil sonuçlarında, hastalığa zarar verecek herhangi bir sorun görülmemektedir. Tahlil sonuçlarımız Avrupa Birliği İçme Suyu standartlarına uygundur. Sosyal medyada çıkan asılsız iddialara halkımızın itibar etmemelerini istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN

Kahta Belediyesi'nden içme suyu açıklaması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kahta Belediyesi'nden içme suyu açıklaması - Son Dakika


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