Son Dakika Haberleri: Kahta Belediyesi'nden iddialar ile ilgili açıklama
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Kahta Belediyesi'nden iddialar ile ilgili açıklama

1 saat önce

Kahta Belediyesi Meclis toplantısı sonrasında AK Parti Grup sözcüsünün 'çalışanların işten çıkartıldığı' ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından belediyeden açıklama yapıldı.

Kahta Belediyesi'nden iddialar ile ilgili açıklama, System.String[]
Kahta Belediyesi Meclis toplantısı sonrasında AK Parti Grup sözcüsünün 'çalışanların işten çıkartıldığı' ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından belediyeden açıklama yapıldı.

Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan imzasıyla konuya ilişkin yapılan açıklamada, "AK Parti grup sözcüsünün yaptığı konuşmada çalışan arkadaşlarımızı işten çıkarıyormuşuz gibi bir algı oluşturulmuştur. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Daha önce 5 ay 29 gün geçici olarak çalışan bu arkadaşlarımızdan biri Adıyaman İdare Mahkemesine başvurmuş ve başvuru neticesinde bu arkadaşımızın sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine karar verilmiştir.

Seçimlerin yapılmasına az bir süre kala sürekli işçi kadrosuna geçen bu arkadaşımızın mahkeme kararını, geçen dönemki meclis emsal karar gibi göstermiş olup, geri kalan 29 arkadaşımızın sürekli işçi kadrosuna geçmelerini sağlamışlardır. Yani burada belediye meclisi kendini adaletin, mahkemenin yasa koyucunun yerine koyarak emsal karar ile işçilere seçim kıyağı geçmiştir.

Seçim sonrası gelen İçişleri Bakanlığı müfettişinin verdiği rapor doğrultusunda 138/9 sayılı denetim raporunun 8. Maddesi gereğince 01.02.2019 tarih ve 9 sayılı meclis kararının usule ve yasaya aykırı alındığı rapora yazılmış ve meclis kararının geri alınmasını gerektiği belirtilmiştir. Bu rapora istinaden Temmuz Ayı meclis toplantısında gündeme alınan bu madde Ak Parti grup sözcüsünün ifade ettiği şekilde işçilerin mağdur edilmesi söz konusu değildir. Tamamen hukukun ve yasanın ön gördüğü şekilde hareket edilmiştir. Bu noktada bilakis belediyemiz ve devletimiz bir önceki 01.02.2019 tarih ve 9 sayılı mecliste alınan karar sonucunda zarara uğramıştır" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
AK Parti, Kahta, Politika
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