Son Dakika Haberleri: Kahta Belediyesi'nden ücretsiz ulaşım hizmeti
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Kahta Belediyesi'nden ücretsiz ulaşım hizmeti

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Kahta Belediyesi'nden ücretsiz ulaşım hizmeti, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Belediye Başkanlığı'nın toplu ulaşım araçlarının Ramazan Bayramı süresince şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Belediye Başkanı Turanlı, "Halkımıza Ramazan Bayramında belediyemizin sosyal sorumluğu gereği yardımcı olmak istedik. Vatandaşlar ücretsiz ulaşımdan Ramazan Bayramı'nın başladığı 4 Haziran Salı gününden itibaren Ramazan Bayramının sona ereceği 6 Haziran Perşembe gününe kadar bu hizmetten yararlanabilecekler. Vatandaşlarımızın bu bayramda ziyaretlerini daha rahat yapabilmesi için Belediyemize ait, toplu taşıma araçlarımızı bayram boyunca ücretsiz yaparak hizmetlerimize devam edeceğiz. Tüm Kahtalı halkımızın Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
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