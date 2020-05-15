Kahta Belediyesi Salan ailesine sahip çıktı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 2 çocuğu kanser hastalığına yakalanan Salan ailesine sahip çıktı.



İl dışında olduğu için belediye başkanvekiline ve personel müdürüne talimat veren Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Çiğdem ile Muhammed Salan çiftinin 5 ve 9 yaşındaki kanser hastası çocuklarının tedavi süreçlerine yardımcı olmak için Salan ailesine maddi ve manevi yardımlarının yapılacağını kaydetti.



Kahta Belediye Başkanvekili Ömer Aslan ve beraberindeki heyet Salan ailesiyle bir araya gelerek maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli çalışmalar başlattı.



Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Aslan, "Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı il dışında olduğu için kendisi gelemedi. Başkanımızın talimatıyla Salan ailesinin hasta çocukları için Belediyemiz sefer oldu. Allah hiç kimseyi böyle acılarla imtihan etmesin. İşsizlikle mücadele ederken bir de çocuklarının amansız hastalıklarıyla uğraşıyorlar. Her iki çocuğun da aynı kaderi paylaşması gerçekten yürek burkuyor. Çok zor şartlarda yaşamaya çalışan ailemiz için maddi ve manevi yardımları yapacağız" diye konuştu - ADIYAMAN