Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika

Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi

19.05.2021 09:09
Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye ekipleri 17 günlük tam kapanmada tam kadro sahada çalıştı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye ekipleri 17 günlük tam kapanmada tam kadro sahada çalıştı.

Kısıtlama günlerinde Kahta'nın işlek yollarında onarım ve beton asfalt çalışmalarına hız veren Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 günlük tam kapanmamayı fırsata çevirdi.

17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısıtlamaları hizmete dönüştürdü.

Karşıyaka Mahallesi 4013 nolu sokak, Fatih Sultan Mehmet (Buğdaycılar Pazarı önü), Atatürk Caddesi (Kubilay İlköğretim Okulu önü), Yakup Canpolat Caddesi (Yeni Kaymakamlık binası yanı) Hacı Üzeyir Efendi Caddesi (eski adliye caddesi),Girne Mahallesi 6007 nolu sokakları beton asfalt serimi gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahiplerine desteğini her zaman sürdüren Kahta Belediyesi, sosyal yardım ekipleri tarafından 17 günlük tam kapanma da ve Ramazan ayı dolayısıyla yaklaşık 2 bin aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.

Kahta genelinde tam kapanma günlerinde rutin çalışmalarına sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere kentin muhtelif alanlarında kuru mama ile besleme çalışması gerçekleştirildi.

17 günlük tam kapanma günlerinde sahada özverili bir şekilde çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Tam kapanma sürecini fırsata çeviren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anlamda halkımızın mağdur olmaması için pandemi kısıtlamasından faydalanarak ilçemizin işlek yollarını sil baştan yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Tam kapanma döneminde tedbirlere riayet eden tüm vatandaşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi

İbrahim Yusuf Turanlı, Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Kahta, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika


Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Son anket sonuçlarına göre Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu Son anket sonuçlarına göre Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Son Dakika Haberleri
09:25 Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi
09:23 ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz
09:18 Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu
09:16 Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu
09:12 Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı
09:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı
09:06 Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu         
09:19
Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı         
09:13
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel         
09:06
Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi         
00:57
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu         
23:55
Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler         
23:14
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit         
21:04
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı         
20:17
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 09:29:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement