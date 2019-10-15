Kahta Belediyesi trafik eğitim parkı kuruyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çocuklara erken yaşta trafik bilinci aşılamak için trafik eğitim parkı kuruluyor.



Kahta Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuklarda trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde trafik eğitim parkı kuruluyor.



Küçük Sanayi Sitesi civarı Kahta girişinde yapımına başlanan trafik eğitim parkı hakkında bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yaptığı açıklamada, "İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve belediyemizce yapımına başlanan trafik eğitim parkında çocuklarımıza, yaya ve araç trafiği hakkında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek. Çocuklarımızın pratik yapma şansı yakalayacağı trafik eğitim parkında yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, akülü araçlar ve çeşitli yapılarda yer alacak. Pratik eğitimde çocuklarımızın trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları uzman eğitmenler tarafından gösterilerek aktarılacak" dedi.



Başkan Turanlı, A'dan Z'ye tüm materyallerin bulunacağı trafik eğitim parkında ağaç, çiçek, dinlenme alanları ve oyun sahalarının da yer alacağını ifade etti. - ADIYAMAN