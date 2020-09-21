Kahta Belediyesi'nden 81 ildeki 81 okula çiğköfte - Son Dakika

Kahta Belediyesi'nden 81 ildeki 81 okula çiğköfte

Kahta Belediyesi'nden 81 ildeki 81 okula çiğköfte Kahta Belediyesi, 81 ildeki 81 okulun öğrenicilerine çiğköfte gönderdi.

Kahta Belediyesi'nden 81 ildeki 81 okula çiğköfte

ADIYAMAN - Kahta Belediyesi, 81 ildeki 81 okulun öğrenicilerine çiğköfte gönderdi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk teneffüsünde öğrencilere çiğköfte ikram etti. Kahta Şehit Mehmet Ali Bozkurt Ilkokulundaki çiğköfte ikramına Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen de eşlik etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan eğitim ve öğretim yılının ilk teneffüsünde Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'dan çiğköftelerini alan çocukların sevinci yüzlerine yansıdı. İlk teneffüste 81 ilde toplam 81 okula çiğköfte ikramını Adıyaman Çiğköftecisi Ömer Aybak'ın katkılarıyla 81 vilayete soğuk araç zincirleriyle yola çıkardıklarını belirten Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, ikramlara korona virüs tedbirleri kapsamında Kahta'da start verildiğini söyledi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "İlk güne başlamanın sevincini heyecanın bizimle birlikte yaşayan renklendiren tatlandıran Belediye Başkanımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Yöremizin en güzel tatlarından biri olan etsiz çiğköftesi ikram edip hem ağızlarını tatlandırdık hem de okula güzel bir şekilde başlamalarını sevinç ve mutlu bir şekilde de ayrılmalarını istedik. Sponsor olan herkese teşekkür ediyoruz. Eğitim ve öğretim hayatının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Öncelikle eğitim ve öğretim haftasının ilk gününde öğrencilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu hastalık süreci başladığında Sağlık Bakanlığımızın çağrısı üzerine Biz de Adıyaman olarak Bakanımıza destek ve bu hastalığın ülkemizde tez zamanda kalkması ve öğrencilerimizle ilk gün buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bakanımızın bu hassasiyetinden dolayı ve bizim bu çağrımıza 'projenizi devam ettiriyorsunuz' diye takip etmesi bizi daha da sevindirmiştir. Tabi buradaki amaç, çocuklarımızla ilk gün birada olmak ve bu hastalığında tez zamanda kalkmasını ümit ediyoruz. Bu süreçte Adıyamanımızın yöresel çiğköftesi olan etsiz çiğköfte, patenti de Adıyaman'a ait olan çiğköfteyi ikram etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu arada bu çiğköftenin sponsoru olan Adıyaman Çiğköfte'nin sahibi Ömer Aybak'a da sponsorluğundan dolayı teşekkür ederim. Malumunuz bugün çocuklarımızın ilk dersiydi. İlk teneffüsünde Adıyaman Çiğköftesini tatmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bu konuda ilçemizde de bu projeyi başlattık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve okul idarecilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Çocukları ile okul bahçesine kadar gelen veliler, korona virüs tedbirleri kapsamında ilk teneffüste dağıtılan çiğköfte ikramlarından dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

Kahta Belediyesi'nden 81 ildeki 81 okula çiğköfte

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Atama, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahta Belediyesi'nden 81 ildeki 81 okula çiğköfte - Son Dakika

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