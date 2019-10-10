Son Dakika Haberleri: Kahta Belediyesinden online ödeme kolaylığı
Son Dakika Güncel Kahta Belediyesinden online ödeme kolaylığı

Kahta Belediyesinden online ödeme kolaylığı

1 saat önce

Kahta Belediyesi resmi internet sitesi su ve emlak ödemeleri almaya başladı.

Kahta Belediyesinden online ödeme kolaylığı, System.String[]

Kahta Belediyesi resmi internet sitesi su ve emlak ödemeleri almaya başladı.


Kahta Belediyesi kısa süre önce başlattığı resmi web sitesi olan www.kahta.bel.tr üzerinden online ödeme uygulaması sayesinde vatandaşlar belediyeye olan su ve emlak ödemelerini daha kolay gerçekleştirebilme imkanına kavuştu.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kısa süredir belediyenin vatandaşlara kolaylık sağlayan böyle bir uygulamanın yürürlükte olduğunu belirterek, "Su ve emlak ödemelerini sadece belediyemiz Belediye hizmet binasında ve Tedaş Kavşağında bulunan ödeme noktasında nakit olarak ödemelerini gerçekleştirilirken, bundan böyle Belediyenin resmi web sitesi olan www.kahta.bel.tr adresinden ve ödeme noktalarından kredi kartlarıyla ödeme yapabilecek.


Halkımız belediyeye olan ödemelerini Belediyenin resmi web sitesi adresinden sağ üstte yer alan su ve emlak uygulamasından sicil kodu veya abone numarası ile online ödeme yapabilirler. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız belediyeye olan su ve emlak ödemelerini hem daha rahat, hızlı ve zamanında yapabilecek hem de sistemden mevcut durumlarını belediyenin ilgili birimlerine başvurmadan bulunduğu yerden takip edebilme imkanı sağlanmış olacaktır" dedi. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Akçakale'ye 2 havan mermisi düştü: 3 yaralı
"Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı Lojistik devi Taha Kargo, sektöre öncülük etmeye devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:23:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta Belediyesinden online ödeme kolaylığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]