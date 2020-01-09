Kahta Belediyesinin araçları icra yoluyla satılabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahta Belediyesinin araçları icra yoluyla satılabilecek - Son Dakika

Kahta Belediyesinin araçları icra yoluyla satılabilecek

7 saat önce

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, son alınan meclis kararıyla belediyenin tüm taşınmaz ve araçlarının icra yoluyla satılabileceğinin yolunun açıldığını açıkladı.

Kahta Belediyesinin araçları icra yoluyla satılabilecek, System.String[]

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, son alınan meclis kararıyla belediyenin tüm taşınmaz ve araçlarının icra yoluyla satılabileceğinin yolunun açıldığını açıkladı.


Belediye meclis toplantısında AK Parti belediye meclis üyelerinin 14'a karşı 11 oy ile Kamu Yararı Kararına karşı ret oyu kullanarak belediyenin taşınır ve taşınmaz tüm mal ile hizmet araçlarının satışına karar verilmesinin önünü açıldığı öne sürüldü. Bu kararın halkın zararına olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Belediyenin taşınır ve taşınmaz tüm mal ve hizmet araçlarının satışına karar verildi. Bir önceki döneminden kalan ana para faiz hariç 135 milyon 148 bin 911 lira borç ve 80 civarında icra bulunuyor. Belediyenin çöp araçları vidanjörleri kepçeleri itfaiye araçları da dahil tüm hizmet araçları hizmet binaları (itfaiye binası, zabıta binası, otogar) tüm parklar dahil tüm taşınmazların icra yoluyla satışına meclis üyelerinin oy çokluğuyla icra yoluyla satışın önü açılmış oldu. İlçeye hizmet etmek için kullanılan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, belediyeye borcu olan kurumlar tarafından icra yoluyla satışı yapılabilir duruma getirildi. Bu karar halkımızın zararına olup, Belediye hizmetlerin kısıtlamasına karar verilmiştir. Takdiri ilçe halkıma bırakıyorum. Bizler küçük paralar ve kısıtlı imkanlarla da olsa büyük hizmetler yapacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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