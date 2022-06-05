Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

05.06.2022 16:05
Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Kahta Çayı'nda, piknik yaparken mahsur kalan 14 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Kahta Çayı'nda, piknik yaparken mahsur kalan 14 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Kahta'da HES Barajı kapaklarının açılmasıyla Kahta Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Tarihi Cendere Köprüsü Mesire Alanı'nda piknik yapanlar, suyun yükselmeye başladığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, mahsur kalan 14 kişiyi bulundukları yerden halatlarla kurtardı. Kurtarılanlar ekiplere teşekkür etti.

Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
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Kaynak: DHA

Kahta, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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