Kahta Çayı'nda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Kahta Çayı'nda kaza: 1 yaralı

30.05.2022 17:45
Kahta Çayı'nda kaza: 1 yaralı

Adıyaman Kahta ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı.

Adıyaman Kahta ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza, Kahta- Diyarbakır Karayolu, Kahta Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Toyoto marka 63 ABH 398 plakalı otomobil Kahta Çayı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attıktan sonra yolun kenarına savruldu. Kazada sürücü S. E. (36) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan sürücü S.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kahta Çayı'nda kaza: 1 yaralı
Kahta Çayı'nda kaza: 1 yaralı
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Adıyaman, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahta Çayı'nda kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahta Çayı'nda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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