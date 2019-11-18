Kahta'da 100 yetim ve fakir öğrenci giydirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde okulların ara tatile girmesiyle birlikte ilçedeki 100 yetim ve fakir ailelerin öğrencilerine giyim yardımı yapıldı.



Kahta'da faaliyet gösteren İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-Der), aralarında yetimlerin de bulunduğu ilçedeki 100'ü aşkın yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.



Kahta İyilik-Der gönüllüleri tarafından bir mağazaya götürülen ve yetimlerin de bulunduğu 100 öğrenci, diledikleri kıyafetleri ve ayakkabıları seçti. Seçtikleri kıyafet ve ayakkabıları alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.



Yardıma muhtaç aileler ile hayırsever insanlar arasında adeta bir köprü görevi üstlendiklerini belirten İyilik-Der Kahta Temsilcisi Ekrem Kılınç, yetim ve yardıma muhtaç aileler başta olmak üzere ilçedeki 100'ün üzerinde aileye giyim yardımı yaptıklarını söyledi.



Temsilci Kılınç, "İyilik-Der olarak kurulduğumuz günden bu güne kadar her zaman yetim ve yardıma muhtaç ailelerin yanında olmaya gayret ettik. Onların umudu olmaya çalıştık. Bugün de Kahta'da yaşayan yetim ve yardıma muhtaç 100 aileye giyim yardımı yaptık. Çocukların yüzü güldü. Onlar sevinince biz de seviniyoruz. Bizler dernek olarak, hayırseverler ile yetim ve yardıma muhtaç insanlar arasında bir köprü oluyoruz. Yardımlarını esirgemeyen bütün hayırseverlerden Allah razı olsun." diye konuştu - ADIYAMAN