Kahta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
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Kahta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinliği

18.03.2022 21:17

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören Çelenk koyma ve İstiklal Marşı Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda devam edilen program Konuşma yapan öğrenciler Temsil sergileyen öğrenciler Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören

Çelenk koyma ve İstiklal Marşı

Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda devam edilen program

Konuşma yapan öğrenciler

Temsil sergileyen öğrenciler Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, Kaymakamlık, Garnizon ve Belediye Başkanlığı makamlarının çelenk sunulmasıyla başladı.

Akabinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı okumasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yap İlçe Jandarma komutanlığında görevli Jandarma Asb.çvş. Remzi Kurt yaptı.

Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda devam edilen programda günün anlam ve önemi hakkında şiirler okundu, tiyatro gösteri sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ilkokullar arasında resim, ortaokullarımız arasında şiir, liseler arasında kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere belge ve hediyeler verildi.

Törene Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abuzer Kaman, şehit ve gazi yakınları,siyasi parti ve Stk temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaş katıldı.

Kahta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinliği
Kahta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinliği
Kahta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinliği

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Çanakkale, Hisarcık, 18 mart, Kahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinliği - Son Dakika


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