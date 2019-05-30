Son Dakika Haberleri: Kahta'da 200 aileye Ramazan yardımı
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Kahta'da 200 aileye Ramazan yardımı

51 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye Ramazan kumanyası paketi dağıtıldı.

Kahta'da 200 aileye Ramazan yardımı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye Ramazan kumanyası paketi dağıtıldı.

Türk Kızılay'ı Adıyaman Şubesi eğitim ve öğretime de destek vermek amacıyla, Kızılcapınar İlk ve Ortaokulu öğrencilerine 100 kişilik elbise ve ayakkabı yardımı yapılarak, Kızılay boyama kitapları hediye edildi.Türk Kızılay'ı Adıyaman Şubesi Başkanı Mehmet Murat Bulut yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız bu zamanlarda bağışçılarımızın alın terlerini yerlerine ulaştırmak, halkımızın her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek için Kahta'daydık. Kahta da 200 ailenin sofrasında olmak, gönül köprüleri kurmak, insanların duasına talip olmak tarifsiz bir duygu. Ayrıca bugün eğitim ve öğretime destek vermek amacıyla Türk Kızılay'ı Adıyaman Şubesi olarak Kızılcapınar İlk ve Ortaokuluna 10 koli içerisinde toplamda 100 kişilik elbise ve ayakkabı yardımı dağıttık. Öğrencilerimize Kızılay boyama kitapları hediye ettik. Çocukları sevindirmek, Ramazan bayramı öncesi bayramlık hediye ederek öğrencilerimizi mutlu etmek, devletimizle milletimizle birlik ve beraberlik içinde olmak çok önemli. Şimdiden hayırlı ve huzurlu bir Ramazan bayramı geçirmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz" diye konuştu - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:30 Kaynak: İHA
Kızılay, Adıyaman, Kahta, Güncel
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