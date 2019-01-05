Kahta'da 40 Bin Badem Fidanı Dağıtılacak
2 saat önce
Kahta Kaymakamlığı tarafından ilçedeki kurum amirlerinin katılımı ile 2018 yılı değerlendirme ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul edilen projeler anlatıldı.
Kahta
Kaymakamlığı tarafından ilçedeki kurum amirlerinin katılımı ile 2018 yılı değerlendirme ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul edilen projeler anlatıldı.
Toplantıda, ilçe ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak ve katma değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacı ile proje kapsamında 40 bin adet sertifikalı badem fidanının Kahtalı çiftçilere dağıtılacağı bildirildi.
Kahta'da badem yetiştiriciliğin arttırılması ile ilgili 40 bin adet sertifikalı badem fidanının çiftçilere dağıtılacağını belirten Kahta Projeler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Lütfü Başlı, "İlçemizde toplam çiftçi kayıt sistemine dahil yaklaşık 500 civarında işletmesi olan çiftçilerimiz hedef kitlemizdir. İlçe ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak ve çiftçilerimizin katma değeri yüksek olan ürünler yetiştirmesine katkı sağlamak amacı ile proje kapsamında 40 bin adet sertifikalı badem fidanı çiftçilerimize dağıtılacaktır.Kırsal kesimde vatandaşlarımıza hizmet eden okullarımızın daha kaliteli hizmet vermelerini sağlamak, kış koşullarında, öğrencilerin öğretim ortamlarının asgari yaşam koşullarına kavuşturularak, öğrencilerin sağlıklarını korumak ve eğitim verimliliğini arttırmak için 5 okulumuzda kalorifer sistemi, 4 okulumuzda çok amaçlı salon, 10 okulumuzda çocuk oyun parkı yapılacak" dedi.
İlçede yapımı devam eden yatırımlarla ilgili bilgiler veren Kaymakam Ahmet Gazi Kaya
, ise yatırımlara katkı sağlayan kişilere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:37 Kaynak: İHA
Son Dakika! AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekçi: 30 ilçeden 5'ini MHP'ye Bırakacağız
Son Dakika! Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız
Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak
Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir