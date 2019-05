Kahta'da 42 hafız için icazet merasimi düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 42 öğrenci, İlçe Müftülüğünce düzenlenen Hafızlık İcazet Merasiminin ardından belgelerini aldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 42 öğrenci, İlçe Müftülüğünce düzenlenen Hafızlık İcazet Merasiminin ardından belgelerini aldı.



Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınav sonucunda "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanan 7 kız ve 35 erkek öğrenci için, Kahta İlçe Müftülüğünce "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi. Kahta Ebu Sadık Parkında teravih namazının kılınışı ile başlayan program, ilahi, sela ve Kur'an-ı Kerim'in okunması ile devam etti.



Düzenlenen merasimde konuşan Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, hafızlığın Kahta'da çok iyi derecede olduğunu söyledi.



İlçe Müftüsü Çevik, "1990'dan bu yana Kahta'mızda hafızlarımız yetişmektedir. Sizin desteklerinizle, yaklaşık bugüne kadar 350 civarında hafız yetiştirmişiz. Son 3 yıl içerisinde ise şu an kendileri için icazet merasimi düzenlediğimiz 42 kardeşimiz belgelerini almış bulunmaktadır. Yine şu anda Haziran ayından itibaren yapılan sınava gitmek üzere hazır olan 17 tane hafız kardeşimiz bulunmaktadır. Allah'a şükürler olsun ki Kahta'mızda hafızlık çok iyi derecededir. İfade ettiğim gibi en azından ben buraya geldiğimden beri, yaklaşık 20 aydır her noktada din hizmetinde, din eğitiminde desteklerini sürekli gördüğüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Kahta'nın sokaklarına, caddelerine, evlerine ve ocaklarına yürüyen Kur'anları göndereceklerini ifade eden İl Müftüsü Mehmet Taşçı, "Bugün burada hep beraber, Allah nasip eylerse hayatımızda ve ömrümüzde yaşamış olduğumuz en güzel, en hayırlı en bereketli bir anı yaşamak için inanan ve inananların ve müminleri hayatlarında dönüm noktaları olan Kahta'mızın şuan itibariyle en kıymetlileri en değerlileri biraz sonra tabiri caizse Kahta'nın altınlarını müşahede edeceğiz. Yeniden bir kez daha yürüyen kuranlarla tanışacağız. Yürüyen Kur'anları izleyeceğiz inşallah. Mevla nasip eyledi, hem de zaman dilimlerinin en güzelinde, hem de Kur'an'ın mevsiminde, hem de Kur'an'ın ayında Şehri Ramazan'da" şeklinde konuştu.



Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ise, "Kahta'nın dinine, diyanetine bağlı olduğunun farkındayız. Geçmişi ile de burada hafızlıkla ilgili çok ciddi yatırımların, çalışmaların olduğuna da bir zat şahidiz. Barajın kenarında 10 dönümlük bir arazi, o zaman vekillerimiz de bir araya geldiğimizde, hocalarımıza bir yer tahsis edelim demiştik. Üniversite yolunda, 10 dönümlük yeri biz Diyanet İşleri Başkanlığımıza tahsis ettik. Kısmet olur inşallah hep beraber orada temelleri atarız. Hafız okulu da yapılır Allah'ın izniyle. Kahta'nın buna ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Biz de burada olduğum sürece elimizden gelen her türlü desteği vereceğimize, ben burada kendi adıma ve şahsım adına söz veriyorum. Sizlerin de Kahta da hafızlık okuluna ihtiyaç duyduğunu ve bu ihtiyacı hissettiğini biliyoruz. Bu hizmetin de buraya gelmesin de İnşallah herkes vesile olur" diye konuştu



Hafız Fatma Tepe, "Evimden annem babamdan ayrı kaldım bu sevda uğruna; zormuydu deseniz eve hiç kolay olmadı. Ama sonundaki güzellikleri düşündükçe bu zorluklar engel olmadı. Hafızlık gönül işi. Ders çalışırken kendinden geçip dünya ile ilişkisini kesmekmiş. Hafızlığı klasik iki cümle ile özetleyeceğim, Hafızlık anlatılmaz yaşanır." İfadelerini kullandı.



Kahta İlçe Müftülüğünün düzenlediği Hafızlık İcazet Programına, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldı. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tam 70 milyon yıllık! Okul müdürünün bulduğu fosile öğrenciler hayranlıkla dokundu

Talihsiz genç, kendisini cinsel ilişki vaadiyle kandıran kadının tuzağına düşüp dayak yedi

MHP Lideri Bahçeli, 50 il başkanını İstanbul seçimi için Ankara'ya çağırdı

Son dakika! ÖSYM, YKS'ye girecek adayların sınav giriş belgelerini açıkladı