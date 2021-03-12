Kahta'da 5 bin adet maske dağıtıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 'Adıyaman'ı Maviye Dönüştürelim' projesi kapsamında 5 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Kahta İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, 'Adıyaman'ı Maviye Dönüştürelim' projesi kapsamında, ilçenin en işlek caddelerindeki esnaf ve vatandaşlara korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Adıyaman'ı kırmızıdan maviye dönüştürmek için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Kahta ilçe Başkanı Nihat Fırat, "Adıyaman'ımızı maviye dönüştürmek için herkesin üzerine düşen vatandaşlık görevini yerine getirmesi lazım. Biz de bu anlamda 'Adıyaman'ı Maviye Dönüştürelim' projesi ile şimdiye kadar 5 bin adet ücretsiz olarak maske dağıtımı yaptık. Dağıtmaya devam edeceğiz. Maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek inşallah en kısa zamanda Adıyaman'ımız mavi rengine kavuşur. Tabii arzumuz salgının ülkemizden uzaklaşıp tamamen gitmesidir. Krona virüs salgınını birlik ve beraberlik içerisinde atlatabileceğimize inanıyorum. Federasyon olarak ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN