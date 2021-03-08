Kahta'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Kahta ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahta Sosyal Hizmet Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin'in açılış konuşmasıyla başladı.

Kaymakamı Abdil Koç ise kadına şiddetin dinen yasaklandığını, devletin ise bu konuda attığı asla taviz vermediğini ifade etti.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise başta şehit anneleri olmak üzere tüm anneler Kadınlar Günü'nü kutladı.

Pasta kesimi ve hediye takdiminden sonra protokol tarafından kadınlara karanfil verildi.