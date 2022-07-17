Kahta'da 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahta'da 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

17.07.2022 14:34
Kahta'da 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çalıştığı inşaatın 9. katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çalıştığı inşaatın 9. katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada meydana gelen olayda, inşaatın 9. katında çalışan inşaat işçisi Fahri Çelik (57), dengesini kaybetmesi sonucu aşağı düştü.

İddiaya göre, binanın inşaat malzemeleri asansörle 9. kata taşınırken ayağı asansörün el arabasına sıkışan Fahri Çelik (57), asansörün el arabasını aşağı indirmesiyle birlikte sürüklenerek 9. kattan aşağı düştü. İşçilerin olayı görmesi üzerine 112 ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Fahri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni yapılan incelemelerden sonra Kahta Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden işçinin yakınları ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Fahri Çelik, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahta'da 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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