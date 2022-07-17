İddiaya göre, binanın inşaat malzemeleri asansörle 9. kata taşınırken ayağı asansörün el arabasına sıkışan Fahri Çelik (57), asansörün el arabasını aşağı indirmesiyle birlikte sürüklenerek 9. kattan aşağı düştü. İşçilerin olayı görmesi üzerine 112 ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Fahri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni yapılan incelemelerden sonra Kahta Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden işçinin yakınları ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İHA

Fahri Çelik, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahta'da 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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