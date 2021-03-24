Kahta'da 'Aile ve çocuk' konulu seminer verildi - Son Dakika

Seminerde Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Salıcı, seminere katılan kursiyerlere, meme kanseri, rahim kanserinde erken teşhisin önemi, doğum kontrol yöntemleri, aile planlaması ve covid-19 tedbirleri hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Mehmet Salıcı, aynı zamanda kursiyerlerin sorularını da cevapladı.

Hayallere Köprü Koruyoruz Derneği Kahta Şube Başkanı ve Kahta Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Salıcı tarafından halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim verildi. Yaklaşık 70 Kursiyerin yer aldığı seminerde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahri Doğan'da hazır bulundu.

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