Kahta'da, akraba ailelerin 21 yıllık kan davası sona erdi - Son Dakika

Kahta'da, akraba ailelerin 21 yıllık kan davası sona erdi

Kahta\'da, akraba ailelerin 21 yıllık kan davası sona erdi
Son Güncelleme: 11.01.2021 17:01

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde akraba aileler arasındaki 21 yıllık kan davası, Vali Mahmut Çuhadar'ın aracı olmasıyla sona erdi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde akraba aileler arasındaki 21 yıllık kan davası, Vali Mahmut Çuhadar'ın aracı olmasıyla sona erdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta'da, akraba olan iki aile arasında 21 yıl önce başlayan, bugüne kadar 3 kişinin öldüğü kan davasının sonlandırılması için aracı oldu. Ailelerin ileri gelenleri ile görüşen Vali Çuhadar, tarafları barışmaya ikna etti. İlçedeki bir kafede sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen barışma törene; Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Abdi Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, protokol üyeleri ve Can ailesi fertleri katıldı.

Törende konuşan Vali Mahmut Çuhadar, aile fertlerinin kendi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kan davası oluştuğunu belirterek, "Ailenin arasındaki problemin giderilerek tatlıya bağlanması bizleri memnun etmiştir. Bu anlaşmanın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kin tutmak ne kadar sıkıntılıysa affetmek de o kadar yüce ve ulvi bir duygudur" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Daha sonra iki tarafı temsilen Fahri Can ve Bedir Can birbiriyle tokalaşarak aralarındaki kan davasını sonlandırdıklarını duyurdu. Vali Çuhadar da barışan iki aile temsilcisine Kur'an-ı Kerim hediye etti.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahta'da, akraba ailelerin 21 yıllık kan davası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahta'da, akraba ailelerin 21 yıllık kan davası sona erdi - Son Dakika
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