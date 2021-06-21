KAHTA'DA ALACAK KAVGASI 1 YARALI - Son Dakika

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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasındaki alacak kavgasında bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak nedeniyle akraba olan Bilal Özbey (40) ve Ahmet Keskin (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal Özbey, yanındaki tüfek ile Ahmet Keskin'e ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Keskin, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Keskin'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Özbey ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.