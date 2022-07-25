Kahta ilçesi Şeyhbaba Mahallesi'nde otlaması için sabah saatlerinde serbest bırakılan koyunlar köpeklerin havlamasıyla ürktü. Sağa sola kaçan koyunlardan 5 tanesi bataklık alana saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye Ekipleri yönlendirildi. Hem çevredeki vatandaşlar hem de itfaiye ekiplerinin yardımıyla koyunlar battığı yerden çıkartılarak kurtarıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahta'da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı - Son Dakika

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