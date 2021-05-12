Kahta'da bayram öncesi şehit mezarlarına ziyaret - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Abdil Koç, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlıklarını ziyaret ederek, ailelerine sabır dileyip, bayramlarını kutladı.

Kahta ilçe merkezdeki mezarlıklarda bulunan tüm şehit kabirlerini ziyaret ettiklerini ifade eden Kahta Kaymakamı Abdil Koç, yaptığı açıklamada; "Malumunuz 17 günlük tam kapanmada mezarlıkları ziyaret etmek de yasaktı. Fakat Ramazan Bayramı dolayısıyla bakanlık tarafından alınan kararla sadece şehit ailelerinin mezarlıkları ziyaret edebilmelerine izin verildi. Bizler de bugün ilçe protokolümüzle birlikte şehitlerimizi mezarları başında okunan dualarla tekrar yad ederek ailelerine sabırlar dileyip, Ramazan Bayramlarını kutladık. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine de sabırlar diliyorum" dedi.

Kaymakam Koç, mezarlıklarda ayrıca şehit yakınlarıyla birebir görüşerek her hangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sorarak, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Mezarlık ziyaretlerinin de yasaklandığı 17 günlük tam kapanmadan dolayı Ramazan Bayramı'nda tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahta'da da sadece şehit ailelerinin yasak dışında tutulması ile birlikte Kahta Kaymakamı Abdil Koç beraberinde Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Cumhuriyet Halk Partisi Kahta İlçe Başkanı Mustafa Celayer, Milliyetçi Hareket Partisi Kahta İlçe Başkanı Ahmet Dinçer, İyi Parti Kahta İlçe Başkanı Sait Doğan, Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Yetiş ile birlikte ilçe merkeze bağlı mezarlıklarda bulunan şehit mezarlıklarını ziyaret ettiler. - ADIYAMAN