Kahta'da belediyenin makam aracına el konuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da belediyenin makam aracına el konuldu - Son Dakika

Kahta'da belediyenin makam aracına el konuldu

22 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta Belediyesine ait makam aracına, icralık olduğu gerekçesiyle el konuldu.

Kahta'da belediyenin makam aracına el konuldu, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediyesine ait makam aracına, icralık olduğu gerekçesiyle el konuldu.


Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan'ın makam aracı, İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğüne gittiği esnada Valilik Kavşağında trafik polisleri tarafından durduruldu. Yol kenarına çekilen otomobile icra dairesi tarafından çıkarılan yakalama kararına istinaden el konuldu. Yavuz Turan araçtan indirildikten sonra otomobil çekiciyle otoparka çekildi. - ADIYAMAN

İller Bankası, Yavuz Turan, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
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