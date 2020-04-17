Kahta'da bin 350 aileye yardım ulaştı - Son Dakika
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Kahta'da bin 350 aileye yardım ulaştı

37 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu ekipleri, yardım dernekleriyle beraber şimdiye kadar ilçedeki bin 350 aileye gıda yardımlarını ulaştırdı.

Kahta'da bin 350 aileye yardım ulaştı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu ekipleri, yardım dernekleriyle beraber şimdiye kadar ilçedeki bin 350 aileye gıda yardımlarını ulaştırdı.


Kahta ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde, Kahta İHH Temsilciliği, Kahta 02 Spor Yönetimi ve Kahta Tügva gönüllüleri, Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan yaşlı ve yardıma muhtaç ailelerin yardımına koşuyor.


Vatandaşlardan gelen çağrıları değerlendiren grup üyeleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor. Kahta Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu içinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kahta Temsilciliği, Kahta 02 Spor ve Kahta Tügva da bulunuyor.


Yapılan yardım çalışmalarıyla ilgili olarak açıklama yapan İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü Orman, "Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında devletimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündeki ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için Kahta Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu olarak yaşlı vatandaşlarımıza hizmet ve destek vererek yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz.


Kahta Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu içinde bulunan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kahta Temsilciliği, Kahta 02 Spor ve Kahta Tügva ile beraber ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz.


Bu doğrultuda, Kahta İHH olarak gıda kolilerimizi yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar götürerek onlara teslim ediyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz. Kahtam Şimdi Dayanışma Vakti adlı yardım kampanyası başlattık. Özellikle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi aileler için çalışıyoruz. İHH, 30 yıldır Dünyada 135 ülke ve Türkiye'de ciddi yardımlar yapıyor. Bugün 250 aileye yardım kolilerimizi ulaştırdık. Allah böylesine güzel hizmete vesile olan herkesten razı olsun.


Kahta Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu ekipleri, yardım dernekleriyle beraber şimdiye kadar ilçedeki bin 350 aileye gıda yardımlarını ulaştırdı. İnşallah Ramazan Ayı'na kadar daha fazla aileye yardım ederiz.


Bu yardım kervanına katılan, destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Vakit dayanışma vakti, vakit kardeşlik vaktidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:41 Kaynak: İHA

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