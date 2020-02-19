Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından evlerinde uygun çalışma imkanı ve kaynak bulamayan öğrencilere yönelik hazırlanan 'Bir Set Sen de Al' projesi hayata geçti.



Geleceğin teminatı olan öğrencilere destek olmak ve kaynak sorununu çözmeye yönelik başlatılan proje Kaymakam Saadettin Doğan'ın üniversiteye hazırlık setini hediye etmesiyle başladı.



"Bir Set Sen de Al" Projesi ile Halk Kütüphanesi, Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe gibi, öğrencilerin ders çalışmalarına imkan sağlayan mekanlarda iyileştirme çalışmaları yapılarak öğrencilerin bu mekanlara katılımlarının artırılması ile evlerinde uygun ders çalışma ortamı bulamayan öğrencilerin kaynak kitap sıkıntısının giderilmesi ve yetkililerin gözetiminde ders çalışma koşullarının oluşturulması hedefleniyor.



Projenin ikinci basamağında, hayırseverlerden toplanan kitaplar bu mekanlardaki raflara yerleştirilecek. Öğrencilerin tamamen ücretsiz faydalanacağı bu hizmetlerden öğrenciler bu alanlara giderek, istediği kaynağı alıp, çalışmasını yürütecek ve çıkışta kitabını yerine koyup evine gidebilecek.



17 Şubat 2020 - 25 Mart 2020 tarihleri arasında devam edecek olan projenin set teslim yeri olarak İlçe Halk Kütüphanesi belirlendi.



Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayırseverlerden destek beklediklerini belirten Proje Koordinatörü Lütfü Başlı, projeye destek olmak isteyen vatandaşların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Kütüphanesi, Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe'de kurulan ders çalışma ortamlarına katkıda bulunabileceğini söyledi.



Projeye ilk katkıda bulunan Kaymakam Saadettin Doğan, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına, istekli olup da uygun ders çalışma imkanları bulunmayan öğrencilerimize bu imkanları sağlamak için bu projeyi hazırladık. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN