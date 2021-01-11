Kahta'da çiftçilere destek bilgilendirmesi - Son Dakika

Kahta'da çiftçilere destek bilgilendirmesi
11.01.2021 20:49
Kahta ilçesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kahta ilçesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kahta Ziraat Odası Toplantı Salonunda organize edilen bilgilendirme toplantısında konuşan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas 14. etap kapsamında yüzde 50 hibe destekli programın 5 yıl boyunca devam edeceğini söyledi.
Kiyas, kentte proje uygulamak isteyen yatırımcılar için il ve ilçe müdürlüğün bilgi ve destek verdiğini hatırlattı.
Toplantı sunumlarla devam etti.
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