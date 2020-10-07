Kahta'da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi - Son Dakika

Kahta'da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi

07.10.2020 17:54
Kahta'da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilçenin ilk kapalı pazar yeri olan "Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı' tamamlanarak pazarcı esnafı ile vatandaşların hizmetine açıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilçenin ilk kapalı pazar yeri olan "Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı' tamamlanarak pazarcı esnafı ile vatandaşların hizmetine açıldı.

Vatandaşların dört mevsim güvenle alışveriş yapacakları modern kapalı semt pazarında, dezenfekte çalışması yapılırken pazarcı esnafına da maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Rüzgar, yağmur ve güneş gibi olumsuz hava şartlarındaki sıkıntıların olmayacağına dikkat çeken Kahta Semt Pazarcılar Derneği Başkanı Ramazan Kodak, "Kapalı Semt Pazarı, Türkiye'nin her yerinde olan ama Kahta olmayan bir hizmetti. Bu da büyük bir eksiklikti. Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı seçimden önce söz verdiği projelerden biri olan Kapalı Semt Pazarı, bugün itibarı ile hizmete girdi. Bu da biz pazarcılar için iyi bir hizmet oldu. Böylece rüzgar, yağmur ve güneş gibi olumsuz hava şartlarındaki sıkıntılarımız olmayacak. Tüm Pazar esnafı adına, Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'ya ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçede kapalı semt pazarlarını yaygınlaştıracaklarını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Seçim zamanında vaat ettiğimiz gibi semt pazarlarını yaygınlaştırıp hem esnafımızın hem de alışveriş yapan halkımızın memnuniyetini önemsemiştik. Bin metre kare alana kurulmuş olan Kapalı Semt Pazarımız ve 2 bin metre kare alanı ise oyun ve dinleme alanı olarak hazırladığımız projemiz, bugün itibarı ile hizmete girdi. Ben de semt pazarı esnafını ziyaret edip varsa eksik ve talepleri dinledim. Buraya alışverişe gelen halkımızın öncelikle çocuklarının istirahat edebileceği 2 bin metre çocuk parkı alanı oluşturduk. Bin metre karede ise Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarımız var. Bu semt pazarını çok amaçlı bir alan olarak inşa ettik. Sadece pazar yeri olarak kullanılmayacak. Pazarın kurulmadığı diğer günlerde de çocukların voleybol, basketbol ve patent gibi sosyal aktivitelerin de yapılacağı bir alandır. Düğün, taziye ve mevlit gibi programların da yapılabileceği güzel bir imkana sahip. Kısacası çok işlevli bir semt pazarı. İmkanlar el verdiği sürece böyle projeleri mahallelerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Kapalı Semt Pazarı projemiz tamamlandı bugün de ilk hizmet günü olması nedeniyle mutluyuz. Başta Yavuz Selim Mahallesi sakinleri olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, pazarda karşılaştığı çocuklara oyuncak hediyeler dağıtmayı da ihmal etmedi. - ADIYAMAN

Kahta'da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi
Kahta'da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi
Kahta'da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi
Kahta'da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi
Kahta'da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi
Kahta'da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi

İbrahim Yusuf Turanlı, Semt Pazarı, Pazar, Kahta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahta'da Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı hizmete girdi - Son Dakika

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