Kahta'da 'Dünden Bugüne Müslümanlar' konferansı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti Şubesi tarafından 'Dünden Bugüne Müslümanlar' konulu konferansı düzenlendi.



Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesi Başkanı Bilal Akgül, Müslümanların tarih bilgisine sahip olmalarının önemine değinerek tarihi olayların adeta bir laboratuvar özelliğini gösterdiğini kaydetti.



Konuşmasında yazar ve düşünce adamlarından bahseden Başkan Bilal Akgül, toplumların, medeniyetlerin ve imparatorlukların kendilerini doğuran ana fikirlerin ihanete uğramasından dolayı yıkıldığını belirterek, "Medeniyetler ve imparatorluklar, kendini doğuran ana fikirlere ihanetlerinden dolayı yıkılırlar. Tarihin bütün bozgunlarına bakarsanız, oralarda, ihanete uğrayan fikirlerin intikam aldıklarını görürsünüz. Gerçekten de bu bozgunlar, ilk ve temel modeline uymayan fikirlerin, orjinalinden uzaklaşıp ona ihanet etmiş fikirlerin doğrudan doğruya yol açtıkları sonuçlardır. 300 senelik dünya tarihini bilmeyen bir insan, bilen insanların arasına girerse deli gözüyle bakılır. Bana göre de İslam aleminin başına gelenlerin altında bu tespit yatıyor. Tarihimizi öğrenemediğimiz için analiz de edemiyoruz. Osmanlı bu yüzden bölüşüldü" dedi.



Bugünkü Müslümanların yaşadıkları bunalımların temel sebebinin Allah'ın istediği şekilde İslam'ı yaşayamamalarından kaynaklandığını belirten Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, "Bu yüzden şahsiyetsizleşmenin yaygınlaştığını ve sömürüye açık hale geldiğimizi, ilimden uzaklaşmanın Batı'ya üstünlüğümüzü kaptırmamıza ve zelil bir hale düşmemize neden oldu" dedi.



Prof. Dr. Sırma, "Müslümanların dün de bugün de Yahudilerle savaşı hala devam etmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) döneminden günümüze kadar devam edegelmiştir. Müslümanların dünyada söz sahibi olduğu dönemler çok okudukları ve ilimle meşgul oldukları dönemlerdi. Kur'an ve sünnetten uzaklaştıklarında günümüzde olduğu gibi sömürülmeye açık hale gelmişlerdir ve hala da bu sömürülme devam etmektedir. Son iki yüzyılda Batılılaşma adı altında Batı'nın bizi nasıl her konuda sömürdüğünü görebiliyoruz. Tarih şuuruyla tabi. Gündelik ihtiyaçlarını karşılayan bir yaşam tarzıyla yetinmek zaten her halükarda köleleşmenin bariz örneğidir. Batılılaşalım derken kendimiz olmaktan çıktık. Ne ahlak kaldı ne de iman. Peygamber Efendimiz 'in (s.a.v) hayatını en iyi anlatan filme dikkat ettiniz mi? Müslümanlar Yahudilerle 4 tane savaş yaptıkları halde bu savaşlardan hiç bahsetmez. Neden? Çünkü filmi yapanlar bu şartla yaptılar. Tarih kitapları neden Haçlı zulmünden bahsetmez. Böyle bir şey olur mu ya? Biz neden korkuyoruz? Avrupa bizi korkak hale getirdi. Müslüman'a korkaklık yakışmaz" ifadelerini kullandı.



Program, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın kitaplarını imzalaması ile sona erdi. Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, STK temsilcileri, eğitimciler ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. - ADIYAMAN