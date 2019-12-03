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Kahta'da Dünya Engelliler Günü etkinliği

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahta'da Dünya Engelliler Günü etkinliği, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahta Gençlik Merkezi genç gönülleri tarafından Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulunda yapılan etkinlikte, engelliler gönüllerince eğlendi.

Burada konuşan Kahta Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Abdullah Çetinkaya, günün anlam ve önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, çeşitli oyunlar oynadı.

Çeşitli hediyeler de verilen öğrenciler, kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Program, canlı müzik eşliğinde halay çekilerek sona erdi.

Dünya Engelliler Günü, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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