Kahta'da ev hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Kahta'da ev hırsızı yakalandı

17.05.2022 10:24
Kahta'da ev hırsızı yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde girdiği evdeki telefonları çaldığı ileri sürülen 1 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde girdiği evdeki telefonları çaldığı ileri sürülen 1 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi'ndeki bir evde 5 bin TL değerinde 2 adet telefon çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda 19 yaşındaki A.A., isimli şahsın hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

Zanlı A.A., evine yapılan operasyon ile yakalanarak ifadesi alınmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüpheli A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Hisarcık, Polis, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da ev hırsızı yakalandı - Son Dakika


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