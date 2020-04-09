Kahta'da Evde Kal Kitap Oku kampanyası başladı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 'Evde Kal Kitap Oku' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında ilçedeki öğrencilere bin adet kitap ücretsiz olarak dağıtılacak.



Sosyal sorumluluk projelerine hız veren Kahta Belediyesi, korona virüsü ile mücadele kapsamında "Evde Kal Kitap Oku" kampanyası başlattı. Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Türkiye'de mücadelenin sürdüğü korona virüs salgını kapsamında alınan önlemleri hatırlatarak, halkın sokağa çıkmaması konusunda çağrıda bulundu. Süreçte evde kalan vatandaşların zamanını verimli geçirebilmesi amacıyla kitap okuma kampanyası başlattıklarını belirten Başkan Turanlı, "Öncelikle ülkemizi sarsan bu korona virüsü dolayısıyla evde sıkılan çocuklarımız ziyaret etmek ve belediye olarak başlatmış olduğumuz kampanyada evde kal kitap oku kampanyasını başlatmak üzere bir aileyi ziyaret etmiş bulunmaktayız. Buradaki amacımız çocukların evde sıkılmak ortamından kurtarıp kitap okuma alışkanlıklarını daha da yaygınlaştırmak. Ama çocuklarla sohbet esnasında edindiğim bilgi evde sıkıldıkların aşağıya inip oyun oynamak istediklerini arzu ettiklerini bunu gördük. Ama inşallah bu hastalık kısa bir sürede bitmesi ile birlikte çocuklarımız hem normal hayata dönecek hem de kitap okuma alışkanlıklarını daha fazla yaygınlaştırılmış olacaklar. Ailelerin bu göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı kendilerini kutluyorum. İnşallah kısa zamanda bu hastalık ülkemizi terk eder ve normal yaşantı hayatımızda dönmüş olacağız" dedi.



Kampanya kapsamında ilk etapta bin adet kitabın öğrencilerine dağılacağını da kaydeden Turanlı, "İlçemizdeki öğrencilerimize destek olmak için 'Evde kal kitap oku' projesi ile kitap okumalarını teşvik için ilk etapta bin kitabı ailelerimize birer birer dağıtacağız. Öğrencilerimiz kitap okumak için belediyemizin sosyal medya ve telefon hatlarımızdan bize ulaşırlarsa evlerine kadar teslim edeceğiz. Ben bundan dolayı ekibime teşekkür ediyorum. Kahta evde kal kitap oku, evde hayat var" diye konuştu.



Sosyal medya hesabından Belediye Başkanından kitap talep eden öğrencilerden Medine Ortak, kampanya nedeniyle memnuniyetini belirterek Başkan Turanlı ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN