Kahta'da evin mutfağında yangın çıktı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde mutfakta çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1323 nolu sokakta 3 katlı bir evde meydana geldi. Mustafa Kaplan ait meskende yemek yapılırken bilinmeyen bir nedenden dolayı ocakta yangın çıktı. Yangın kısa sürede mutfağın bütün kısmını kapladı. Aile fertlerine korkulu anlar yaşatan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı ve doğru müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.



Yaşanan yangın kazasında yaralanan olmazken maddi hasarın olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN