Kahta'da evin mutfağında yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da evin mutfağında yangın çıktı - Son Dakika

Kahta'da evin mutfağında yangın çıktı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde mutfakta çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Kahta'da evin mutfağında yangın çıktı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde mutfakta çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1323 nolu sokakta 3 katlı bir evde meydana geldi. Mustafa Kaplan ait meskende yemek yapılırken bilinmeyen bir nedenden dolayı ocakta yangın çıktı. Yangın kısa sürede mutfağın bütün kısmını kapladı. Aile fertlerine korkulu anlar yaşatan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı ve doğru müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.


Yaşanan yangın kazasında yaralanan olmazken maddi hasarın olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:30 Kaynak: İHA
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