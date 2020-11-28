Kahta'da fırınlar denetlendi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte fırınlarda denetimlerde bulundu.

Kahta İlçe genelinde tüm fırınlar ve unlu mamul satışı yapan işletmeler ürün gramajı, fiyat listesi ve hijyen açısından kontrol edildi. Zabıta ekipleri, halk sağlığını koruma tedbirleri kapsamında; belirlenen standartların yakalanması içiniş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Denetimlerde gıdaların bekletildiği ve yapıldığı alanlar denetlenirken fiyat listelerinin görünür şekilde asılmış olması ve pandemi tedbirlerine uygunluk da ekiplerin denetiminden geçti. Pandemi sürecinde denetimlerin daha fazla tedbir ve önlemlerle devam ettiğini belirten Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, halk sağlığını tehdit edecek unsurların ortadan kaldırılması ve gereken koşulların sağlanması için tedbirlerin fazlası ile alındığını söyledi.

T arım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Tosun, fırın sahipleri ve çalışanlarına Korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler ve uymaları gereken hijyen kurallarını anlatan ekipler, denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - ADIYAMAN