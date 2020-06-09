Kahta'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Kahta'da fuhuş operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Yeni Mahalledeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları tespit edilen kişilerden M.C (31), E.T (31), M.Ç (27), A.C (31), A.Ş (45) ekipler tarafından yakalanarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından A.Ş.'nin (45) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen V.A.'ya (37) para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edildi. A.Ş isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklandı. Öte yandan 4 şahsa sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 12 bin 756 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

YORUMLAR (2) Adıyaman kahta : Allah belanızı versin serefsizler kahtada her pisliği yaptınız yaşanacak gibi degil artık lanet olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Adıyamanlı : Allah sizin bin türlü cezaları nı versin yaptıranların da yapanla rinda şerefsiz utanmaz lar Allah kahretsin sizin gibi pislik lerin kahta lı değilim ama adıyaman adıyla anıldığı nız çoook utandım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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