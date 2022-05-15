Kayseri'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile öğrenciler katıldı.

Çelenk sunma töreni öncesi Talas Gençlik Merkezi halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Gösterinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Müdürü Kabakcı, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Burada konuşan Kabakcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinliklerin başladığını söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yılının kutlandığını belirten Kabakcı, "İstiklalden istikbale giden bu yolda hem gençlerimizin bu süreci daha iyi tanımaları hem de bu mücadeleyi en iyi şekilde yansıtabilmek için çalışıyoruz." dedi.