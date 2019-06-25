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Kahta'da hırsızlar tutuklandı

41 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 işyerine girerek hırsızlık yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kahta'da hırsızlar tutuklandı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 işyerine girerek hırsızlık yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kahta ilçesinde son günlerde 3 fırına girerek kasada bulunan madeni paraları çalan A.B.(19) ve F.K. (18) isimli Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Sorgulamaları tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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