Kahta'da hırsızlar tutuklandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 işyerine girerek hırsızlık yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
'ın Kahta
ilçesinde 3 işyerine girerek hırsızlık yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kahta ilçesinde son günlerde 3 fırına girerek kasada bulunan madeni paraları çalan A.B.(19) ve F.K. (18) isimli Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Sorgulamaları tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
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