Kahta'da husumetli akrabalar 21 yıl sonra barıştırıldı - Son Dakika

Kahta'da husumetli akrabalar 21 yıl sonra barıştırıldı

11.01.2021 17:38
Kahta'da husumetli akrabalar 21 yıl sonra barıştırıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akraba olan ve aralarında husumet bulunan iki aile, 21 yıl sonra Vali Mahmut Çuhadar ve kanaat önderlerinin ara girmesiyle barıştırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akraba olan ve aralarında husumet bulunan iki aile, 21 yıl sonra Vali Mahmut Çuhadar ve kanaat önderlerinin ara girmesiyle barıştırıldı.

21 Yıl önce akraba olan Can Ailesi arasında başlayan husumet ve gerginlik, Vali Mahmut Çuhadar ve bölgenin kanaat önderlerinin araya girmesi ile sulhla sonuçlandı.

Bu kapsamda, akraba olan ve yıllar sonra bir araya gelen Can Ailesi mensuplarının barıştırılması için Kahta merkez Ebu Sadık Parkı karşısındaki tesiste barış etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vali Mahmut Çuhadar, husumetli ailelerin büyüklerine kuran-ı Kerim kitabı verdi.

Akraba iki ailenin barışmasına vesile olanlara teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerimde müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin denilmektedir. Bizleri birleştiren din bağıdır. Aynı Allah'a, aynı Peygambere inanıyoruz. Hiç birimizin çocuklarımıza acı ve korku bırakmaya hakkı yoktur. Aramıza nifak tohumlarını değil, barış ve kardeşlik tohumlarını ekmemiz lazım. Bu barışa vesile ve önayak olmuş, bu barışı ilmek ilmek oluşturmak için gayret etmiş herkese teşekkür ediyor, gereken olgunluğu göstererek bu husumete son verdikleri için iki ailenin ileri gelenlerini de canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu. Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duaların ardından Can Ailesi büyüklerinin birbirlerini kucaklaması ve davetlilere tatlı ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Törene, Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kanaat önderleri ve Can Ailesi mensupları katıldı. - ADIYAMAN

Kahta'da husumetli akrabalar 21 yıl sonra barıştırıldı
Kahta'da husumetli akrabalar 21 yıl sonra barıştırıldı

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahta'da husumetli akrabalar 21 yıl sonra barıştırıldı - Son Dakika


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