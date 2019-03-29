Son Dakika Haberleri: Kahta'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kahta'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kahta'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Siverek karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Karakaş (58) yönetimindeki 59 YL 130 plakalı otomobil Osman Polat yönetimindeki 02 FE 130 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Sait Karakaş (66) öldü, yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan Kamile Karakaş, Leyla Karakaş ve Tevhide Karakaş Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:38 Kaynak: DHA

Adıyaman, Kahta, Güncel
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