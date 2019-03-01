Son Dakika Haberleri: Kahta'da İki Otomobil Çarpıştı 3 Yaralı

Kahta'da İki Otomobil Çarpıştı 3 Yaralı

1 saat önce

Haci BOZKURT- ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kahta'da İki Otomobil Çarpıştı 3 Yaralı, System.String[]
Haci BOZKURT- ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 35 AD 7347 ile 02 AAL 125 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan Cuma Korkmaz, Nevin Demiral ve Sadin Gezer yaralandı. Yaralılar, ihbara gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:11 Kaynak: DHA

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