Kahta'da İki Otomobil Çarpıştı 3 Yaralı
1 saat önce
Haci BOZKURT- ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Haci BOZKURT- ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır
karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 35 AD 7347 ile 02 AAL 125 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan Cuma Korkmaz, Nevin Demiral ve Sadin Gezer yaralandı. Yaralılar, ihbara gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:11 Kaynak: DHA
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