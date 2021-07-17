KAHTA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika

KAHTA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mevlüt Saltaş (49) yönetimindeki 34 JG 2605 otomobil ile Süleyman Erdinç (38) yönetimindeki 07 ABB 827 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada sürücülerden Mevlüt Saltaş ile araçlarda bulunan Leyla Saltaş (81), Mehmet Saltaş (77), Ayhan Erdinç (29) ve Mehmet Demir (22) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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