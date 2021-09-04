KAHTA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi.

Ömer Özçelik (57) yönetimindeki 34 CRG 78 otomobil ile Süleyman Kılınç (28) yönetimindeki 02 ABT 105 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışarak şarampole devrildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Eda Kılınç (30) ve Zeynep Zümra Kılınç (2) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.