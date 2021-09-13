Kahta'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Son Dakika

2021-2022 eğitim öğretim yılı ülke genelinde olduğu gibi Kahta'da da yüz yüze eğitime geçilirken, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamlığında başlayan program, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen tarafından Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması ve Saygı Duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit Mehmet Özbek İlkokulunda devam eden programda öğrenciler günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaparak şiirler okudu. İkinci sınıf öğrencileri eğitim hayatına yeni adım atan birinci sınıf öğrencilerini güller ile karşıladı.

Programın selamlama konuşmasında Okul Müdürü Mehmet Reşat Şahin, "değerli velilerimiz, bizlere emanet ettiğiniz değerliği varlığınızın ağır sorumluluğunu omuzlarımızda, yüreğimizde hatta bütün hücrelerimizde hissediyoruz. Sizlerle birlikte sürekli iletişim içinde olarak yarınlarımızı güvenle emanet edeceğimiz çocuklarımızı iyi biçimde yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ise konuşmasında "

Sevgili Öğrencilerim, okullarınızı özlediniz bizlerde sizi okullarımızda görmeyi özledik. Okullarımız ara ara tatile girdi. Kesintisiz bir şekilde okulda eğitim göremediniz. Okullarımıza gelemediğiniz bu süreçte öğretmenlerimiz bu açığı kapatmak için uzaktan eğitim ile sizde destek olmaya çalıştı. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında normal bir şekilde eğitim öğretim yılımız devam edecektir.

Kıymetli meslektaşlarım, biliyorum hepiniz öğrencilerinizi çok özlediniz. Öğrencileriniz için beslediğiniz hayalleriniz ve büyüttüğünüz umutlarınız var. Bu umutları geliştirebilmek, ufkun ötesine geçebilmek her zamankinden daha fazla bir fedakarlığa ve özveriye ihtiyacınız olacak. Bunun için şuana kadar göstermiş olduğunuz fedakarlığın biraz daha üstünde bir fedakarlık sizden bekleyeceğiz.

Lütfen tedbirlere uyalım. Maske ve mesafe kurallarına dikkat edelim. Aşılanma sürecini hızlı bir şekilde bitirsek inşallah daha güvenli bir toplumda, toplum sağlını koruyarak eğitim öğretim sürecini de sekteye uğratmayarak sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz. Öğrencilerimizi hayata ve geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaştıralım.

Kıymetli veliler, Bu süreçte daha fazla desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen okul idaresi ve öğretmenlerimize bu süreçte yardımcı olalım. Ama bu desteğimizi aşırı korumacı bir şekilde değil. Onların rehberliğinde çocuklarımızı geleceğe ve hayata hazırlayacak şekilde destek olalım. Öğretmenlerimizin kendisine emanet edilen çocuklarımız için güzel hayalleri ve umutları vardır. Onlarda en az sizin kadar çocuklarımızı düşünüyorlar. Dolayısıyla onların rehberliğinde bu süreci daha iyi yürütebiliriz.

Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrenciler ve tüm milli eğitim camiası olmak üzere herkese hayırlı olmasını diliyorum." Şeklinde konuştu.

Program, 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan resimlerden oluşan serginin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürü Mesut Coşkun ve Okul Müdürleri, Öğrenci ile Öğrenci Velileri katıldı.