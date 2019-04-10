Kahta'da Jandarma ve Polisler Kan Bağışında Bulundu
1 saat önce
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve polis haftası dolayısıyla Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yapan jandarma, polis ve kurum amirleri Kızılay'a 156 tüp kan bağışında bulundu.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve polis haftası dolayısıyla Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yapan jandarma, polis ve kurum amirleri Kızılay'a 156 tüp kan bağışında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:02 Kaynak: İHA
Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına destek verdi. Etkinlik kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri kan bağışında bulundu. Yapılan etkinlikler kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kahta Emniyet Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı Adıyaman Şubesi işbirliğinde, 'Kan ver Can Kurtar' sloganıyla gönüllü kan bağışı kampanyası hayata geçirildi.
Kampanyaya katılan polis ve jandarmalar ilk önce kendilerine verilen formu doldurdu. Daha sonra da kan bağışında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki farklı birimlerde görev yapan jandarma ve polisler memurları, kampanya kapsamında adeta seferber oldu. - ADIYAMAN
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