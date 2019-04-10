Son Dakika Haberleri: Kahta'da Jandarma ve Polisler Kan Bağışında Bulundu

Kahta'da Jandarma ve Polisler Kan Bağışında Bulundu

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve polis haftası dolayısıyla Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yapan jandarma, polis ve kurum amirleri Kızılay'a 156 tüp kan bağışında bulundu.

Kahta'da Jandarma ve Polisler Kan Bağışında Bulundu, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve polis haftası dolayısıyla Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yapan jandarma, polis ve kurum amirleri Kızılay'a 156 tüp kan bağışında bulundu.

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına destek verdi. Etkinlik kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri kan bağışında bulundu. Yapılan etkinlikler kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kahta Emniyet Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı Adıyaman Şubesi işbirliğinde, 'Kan ver Can Kurtar' sloganıyla gönüllü kan bağışı kampanyası hayata geçirildi.

Kampanyaya katılan polis ve jandarmalar ilk önce kendilerine verilen formu doldurdu. Daha sonra da kan bağışında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki farklı birimlerde görev yapan jandarma ve polisler memurları, kampanya kapsamında adeta seferber oldu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:02 Kaynak: İHA
Kızılay, Kahta, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma'nın Sevgilisi Guido Senia'nın Paylaşımına Türk Takipçilerden Yorum Yağdı Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:40:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta'da Jandarma ve Polisler Kan Bağışında Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]