Kahta'da kadınlara özel gezi düzenlendi - Son Dakika

Kahta'da kadınlara özel gezi düzenlendi
09.03.2021 11:49
Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Kahta Kadın Gelişim Merkezinde eğitim gören kadınlar için gezi programı düzenledi.
Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Kahta Kadın Gelişim Merkezinde eğitim gören kadınlar için gezi programı düzenledi.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadınlar günü dolaysıyla Kahta Kadın gelişim merkezinde eğitim gören hanım kardeşlerimiz belediyemiz tarafından gezi programı düzenlendi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen gezi programı kapsamında bölgemizin değerlerinden Safvan bin Muattal Hazretlerinin Kabri ziyaret edildi. Belediyemiz sadece böyle özel günlerde değil her zaman halkımızın hizmetindedir" diye konuştu. - ADIYAMAN
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