Kahta'da kamu yatırımları incelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahta'da kamu yatırımları incelendi - Son Dakika

Kahta'da kamu yatırımları incelendi

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan ve Milletvekili Ahmet Aydın, ilçede bulunan yapımı tamamlanan ve devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

Kahta'da kamu yatırımları incelendi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan ve Milletvekili Ahmet Aydın, ilçede bulunan yapımı tamamlanan ve devam eden kamu yatırımlarını inceledi.


Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, İl Genel Meclis Başkanı Can Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet, sosyal hizmetler merkezinin yeni binası, yapımı devam eden Kahta stadyumu çimlendirme çalışması ve son olarak yapımı tamamlanan Kahta kadın gelişim merkezi ziyaret edildi.


Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Doğan, Milletvekili Ahmet Aydın'ın girişimleri neticesinde kamu yatırımlarının vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre devam ettiğini vurguladı. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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