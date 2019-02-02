Son Dakika Haberleri: Kahta'da Kartpostallık Görüntü

Kahta'da Kartpostallık Görüntü

19 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Atatürk Baraj kenarında yoğun sis kartpostallık bir görüntü ortaya çıkardı.

Kahta'da Kartpostallık Görüntü, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Atatürk Baraj kenarında yoğun sis kartpostallık bir görüntü ortaya çıkardı.

Kahta ilçesinde etkili olan yoğun sis, ilçe merkezinde görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Özellikle Atatürk Baraj yolunda etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Sis kartpostallık görüntü ortaya çıkartırken, Atatürk Barajını kapatan görüntüsüyle de görenleri hayran bıraktı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Adıyaman, Mustafa Kemal Atatürk, Kahta, Güncel
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