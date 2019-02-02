Kahta'da Kartpostallık Görüntü
19 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Atatürk Baraj kenarında yoğun sis kartpostallık bir görüntü ortaya çıkardı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesi Atatürk
Baraj kenarında yoğun sis kartpostallık bir görüntü ortaya çıkardı.
Kahta ilçesinde etkili olan yoğun sis, ilçe merkezinde görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Özellikle Atatürk Baraj yolunda etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Sis kartpostallık görüntü ortaya çıkartırken, Atatürk Barajını kapatan görüntüsüyle de görenleri hayran bıraktı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA
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