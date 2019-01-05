Son Dakika Haberleri: Kahta'da Kaya Parçaları Yola Düştü

Kahta'da Kaya Parçaları Yola Düştü

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yağışın etkisiyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü.

Kahta'da Kaya Parçaları Yola Düştü, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yağışın etkisiyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Trafik durma noktasına geldi.

İlçede etkili olan sağarak nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları Kahta- Diyarbakır karayoluna düştü. Yolda büyük hasar meydana gelirken, kaya parçalarıyla kaplanan yolda trafik durma noktasına geldi. Yolda önlem alan ekipler sürücüleri uyardı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:39 Kaynak: DHA

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