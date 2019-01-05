Kahta'da Kaya Parçaları Yola Düştü
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yağışın etkisiyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü.
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde yağışın etkisiyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Trafik durma noktasına geldi.
İlçede etkili olan sağarak nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları Kahta- Diyarbakır
karayoluna düştü. Yolda büyük hasar meydana gelirken, kaya parçalarıyla kaplanan yolda trafik durma noktasına geldi. Yolda önlem alan ekipler sürücüleri uyardı.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:39 Kaynak: DHA
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