Kahta'da Kaza: 1 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza Kahta sanayi kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sıdık Sağır (28), yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta Küçük Sanayi Sitesi kavşağında takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sıdık Sağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Sıdık Sağır, Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:03 Kaynak: İHA
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